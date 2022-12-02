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Жители Новосибирска выиграли 211 миллионов рублей за пять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Новосибирской области выиграли в лотерею более 211 миллионов рублей за пять лет. Чаще всего они отдавали эти деньги на улучшение жилищных условий, сообщила пресс-служба «Русского лото».

Как выяснилось, жители области — азартные люди. За пять лет они купили 1,5 миллиона выигрышных билетов и получили 211,6 миллиона рублей.

Чаще всего выигрыш счастливчики тратили на улучшение жилищных условий — покупали квартиры, делали ремонт, строили дома. На втором по популярности месте — покрытие кредитов, в том числе и ипотечных. На третьем месте — сбережения или траты лишь по мере необходимости.

Автомобиль — четвертое по популярности вложение выигранных средств. Реже всего победители тратили выигрыш на денежные подарки и помощь близким.

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Экономика #Новосибирск #Деньги
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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Alhazred

А ты помнишь судьбу бандеровцев и прочих им подобных нацистких прихвостней?