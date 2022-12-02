Вышел первый трейлер третей части «Стражей Галактики»

Новый персонаж и живая Гомора появятся в третей части «Стражей Галактики», дебютный трейлер раскрыл некоторые детали фильма.

В описании «Стражей Галактики 3» говорится, что Питер Квилл не может оправиться от потери Гаморы и собирает свою команду, чтобы в очередной раз защитить вселенную и одного из них самих. Если их миссия не увенчается успехом, то это может стать концом всего.

Однако в трейлере появляется персонаж Гаморы. В «Мстителях. Финал» возлюбленная Квилла погибла, но вернулась Гамора из другой вселенной, которая, судя по всему, и стала частью команды Стражей.

Также зрители могут увидеть в новом трейлере нового персонажа — выдру. Вероятно, она станет спутницей Ракеты, потому появились кадры их объятий.

Мировая премьера третей части «Стражей Галактики» состоится 4 мая 2023 года. В российских кинотеатрах официальной премьеры не планируется.