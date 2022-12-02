НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел первый трейлер третей части «Стражей Галактики»

Источник:
Sibnet.ru
327 0

Новый персонаж и живая Гомора появятся в третей части «Стражей Галактики», дебютный трейлер раскрыл некоторые детали фильма.

В описании «Стражей Галактики 3» говорится, что Питер Квилл не может оправиться от потери Гаморы и собирает свою команду, чтобы в очередной раз защитить вселенную и одного из них самих. Если их миссия не увенчается успехом, то это может стать концом всего.

Однако в трейлере появляется персонаж Гаморы. В «Мстителях. Финал» возлюбленная Квилла погибла, но вернулась Гамора из другой вселенной, которая, судя по всему, и стала частью команды Стражей.

Также зрители могут увидеть в новом трейлере нового персонажа — выдру. Вероятно, она станет спутницей Ракеты, потому появились кадры их объятий.

Мировая премьера третей части «Стражей Галактики» состоится 4 мая 2023 года. В российских кинотеатрах официальной премьеры не планируется.

Еще по теме
Новые фильмы и сериалы появились в Wink
Третий сезон сериала «Беспринципные» появился в Wink
«Елки 9» без Светлакова и Урганта оказались успешнее восьмой части
Кевина Спейси взяли на закадровую роль из-за сексуальных скандалов
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
38
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России