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Продюсер «Тату» Иван Шаповалов ответил на пропаганду ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © tatu, vk.com/tatu

Продюсер Иван Шаповалов прокомментировал обвинения депутата Татьяны Буцкой в том, что группа «Тату» вызвала рост числа ЛГБТ-людей в России.

«Ветер дует, не потому что деревья качаются», — сказал Иван Шаповалов в интервью телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России).

Ранее Будкая заявила, что до появления группы «Тату» никому в голову не приходило, «что девочка с девочкой». По словам депутата, мода на клипы и песни группы породила людей с нетрадиционной ориентацией. Таких она назвала больными и предложила им «идти к врачу».

Продюсер Шаповалов считает, что «попытка найти национальную идею через запреты — это тупик». Он не верит, что «Тату» в России могут запретить, поскольку клипы и песни группы стали классикой. Творчество группы — это не сексуальная пропаганда, это красота отношений, считает Шаповалов.

Тем не менее первые шаги в сторону запрета группы уже сделаны. Например, некоторые пользователи соцсети могут столкнуться с сообщением «недоступен для просмотра из-за недопустимых материалов» при входе в сообщество «Тату» в VK.

«ВКонтакте не получала распоряжения о блокировке сообщества. Администраторы страницы самостоятельно изменили возрастные ограничения паблика, поэтому на некоторых платформах он может быть доступен только подписчикам», — цитирует НСН пресс-службу соцсети.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит