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Германия и Бельгия сенсационно вылетели с ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of State from United States

Сборные Германии и Бельгии не смогли преодолеть групповой чемпионата мира по футболу в Катаре.

Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2. Но в параллельном матче группы Е Япония обыграла Испанию со счетом 2:1, и немецкая команда потеряла шанс на выход в плей-офф.

Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти из группы на ЧМ два раза подряд. Немцам не удалось преодолеть этот этап на мундиале в России в 2018 году.

Бельгия в матче третьего тура встречалась с Хорватией. Команде нужна была только победа для выхода в 1/8 финала. Но встреча закончилась ничьей.

На прошлом чемпионате мира Бельгия завоевала бронзовые медали. Сборная впервые за 24 года не пробилась в плей-офф.

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usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит