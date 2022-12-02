Германия и Бельгия сенсационно вылетели с ЧМ по футболу

Сборные Германии и Бельгии не смогли преодолеть групповой чемпионата мира по футболу в Катаре.

Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2. Но в параллельном матче группы Е Япония обыграла Испанию со счетом 2:1, и немецкая команда потеряла шанс на выход в плей-офф.

Сборная Германии впервые в своей истории не смогла выйти из группы на ЧМ два раза подряд. Немцам не удалось преодолеть этот этап на мундиале в России в 2018 году.

Бельгия в матче третьего тура встречалась с Хорватией. Команде нужна была только победа для выхода в 1/8 финала. Но встреча закончилась ничьей.

На прошлом чемпионате мира Бельгия завоевала бронзовые медали. Сборная впервые за 24 года не пробилась в плей-офф.