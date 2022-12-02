НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США перебросят ЗРК NASAMS с Ближнего Востока на Украину

Источник:
ТАСС
130 0
Фото: Ministerie van Defensie / CC0

США ведут переговоры с «некоторыми» странами Ближнего Востока о возможности передачи имеющихся у них зенитных ракетных комплексов NASAMS Украине, сообщил генеральный директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейес.

Задача заключается в том, чтобы отправить эти системы Киеву в течение ближайших трех-шести месяцев. США же затем предоставят странам Ближнего Востока новые комплексы взамен переданных Украине, приводит ТАСС заявление Хейеса.

Он отметил, что отправка уже имеющихся в наличии систем с Ближнего Востока на Украину займет меньше времени: на производство новых комплексов потребуется более двух лет.

Глава Raytheon отказался называть государства Ближнего Востока, о которых идет речь, но СМИ отмечают, что среди покупателей систем NASAMS были только две страны — Оман и Катар.

Еще по теме
Зимний перелом СВО: холода поставят Украину на колени?
ВДВ России получили миниатюрный комплекс разведки «Взор»
Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд
Запад подсчитал траты на военную помощь Украине
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский анонсировал запрет Украинской православной церкви
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
США перебросят ЗРК NASAMS с Ближнего Востока на Украину
Черная дыра выбросила в сторону Земли гигантскую струю
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России