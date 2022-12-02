США перебросят ЗРК NASAMS с Ближнего Востока на Украину

США ведут переговоры с «некоторыми» странами Ближнего Востока о возможности передачи имеющихся у них зенитных ракетных комплексов NASAMS Украине, сообщил генеральный директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейес.

Задача заключается в том, чтобы отправить эти системы Киеву в течение ближайших трех-шести месяцев. США же затем предоставят странам Ближнего Востока новые комплексы взамен переданных Украине, приводит ТАСС заявление Хейеса.

Он отметил, что отправка уже имеющихся в наличии систем с Ближнего Востока на Украину займет меньше времени: на производство новых комплексов потребуется более двух лет.

Глава Raytheon отказался называть государства Ближнего Востока, о которых идет речь, но СМИ отмечают, что среди покупателей систем NASAMS были только две страны — Оман и Катар.