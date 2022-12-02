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Зеленский заявил о скором запрете Украинской православной церкви

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решения о мерах против Украинской православной церкви (УПЦ).

Верховная рада рассмотрит «законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций». Пройдет экспертиза на наличие церковно-канонической связи УПЦ с Московским патриархатом, уточнил Зеленский в видеобращении.

Силовики «активизируют мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде». Так будет гарантирована «духовная независимость Украины», сказал президент.

Украинские силовики провели серию обысков в храмах УПЦ. Они заявили об обнаружении «пророссийской литературы и миллионов наличными», а также «материалов, отрицающих существование Украины».

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Политика #Мир
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