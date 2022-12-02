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Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на тему завершения конфликта на Украине, заявил американский лидер.

Я готов говорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению конфликта. Он этого пока не делал», — сказал Байден после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом президент США уточнил, что его контакты с российским президентом могут состояться только при консультациях с НАТО. Он отметил, что на ближайшее время у него нет запланированных контактов с Путиным.

Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции заверил, что Франция и США не намерены оказывать давление на Украину для ее участия в переговорном процессе.

По его словам, развитие ситуации в ближайшие недели и месяцы, а также решение украинской стороны позволят понять, какой момент будет наиболее подходящим для переговоров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном в ближайшее время не планируются. Также заморожены переговоры с Киевом.

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Политика #Мир #Россия
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