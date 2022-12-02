НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Видеокамера Ростелекома засняла необычное явление. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
370 0

Система видеонаблюдения Ростелекома, установленная в селе Териберка Мурманской области, зафиксировала грандиозное полярное сияние, сообщает пресс-служба компании.

Ростелеком обеспечил Териберку современной инфраструктурой связи и цифровыми услугами в 2020 году. В том числе, населенный пункт получил уличное видеонаблюдение, которое охватывает пляж Баренцева моря.

Здесь на высоте десяти метров была установлена видеокамера в надежном металлическом корпусе, рассчитанном на самые экстремальные условия. Камера имеет встроенную инфракрасную подсветку для наблюдения в темное время суток.

полярное сияние в Териберке
полярное сияние в Териберке
Фото: © пресс-служба Ростелекома

Териберка считается одной из самых удобных локаций в России для наблюдения за северным сиянием. В село ежегодно приезжают тысячи туристов. С помощью установленных видеокамер понаблюдать за потрясающим по своей красоте природным явлением теперь можно удаленно.

Еще по теме
Игрокам Lineage 2 вручат подарки
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Ростелеком запустил новые базовые станции связи в Кузбассе
Ростелеком запустил самый северный интернет
смотреть все
Новости #Интернет #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Цилиндрический роутер
ТЕМА ДНЯ
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
Просмотр телевизора
#Интернет
Как запустить фильм с компьютера на телевизоре
Существование технологии DLNA значительно упрощает жизнь владельцам Smart TV и систем на базе Windows
 info.sibnet.ru
#Интернет
Зачем нужен внешний IP‑адрес
Для чего интернет-пользователю нужен фиксированный внешний IP-адрес? Есть ли у него преимущества и может ли он быть опасен?
 Оптоволоконное подключение интернета
#Интернет
Способы подключения интернета: три технологии Ростелеком
От технологии подключения зависят возможности и качество передачи данных, так как они определяются физическими свойствами кабеля
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
29 ноября
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
20 ноября
Как правильно выбрать скоростной роутер
10 ноября
Как подключить выгодный тариф Ростелеком
9 ноября
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
 Смотреть все