Видеокамера Ростелекома засняла необычное явление. ФОТО

Система видеонаблюдения Ростелекома, установленная в селе Териберка Мурманской области, зафиксировала грандиозное полярное сияние, сообщает пресс-служба компании.

Ростелеком обеспечил Териберку современной инфраструктурой связи и цифровыми услугами в 2020 году. В том числе, населенный пункт получил уличное видеонаблюдение, которое охватывает пляж Баренцева моря.

Здесь на высоте десяти метров была установлена видеокамера в надежном металлическом корпусе, рассчитанном на самые экстремальные условия. Камера имеет встроенную инфракрасную подсветку для наблюдения в темное время суток.

полярное сияние в Териберке Фото: © пресс-служба Ростелекома

Териберка считается одной из самых удобных локаций в России для наблюдения за северным сиянием. В село ежегодно приезжают тысячи туристов. С помощью установленных видеокамер понаблюдать за потрясающим по своей красоте природным явлением теперь можно удаленно.