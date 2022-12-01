НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новые фильмы и сериалы появились в Wink

Источник:
Sibnet.ru
341 0
Фото: © кадр из сериала «Шифр»

Видеосервис Wink представил премьеры декабря, коллекция пополнилась тремя сезонами сериала «Шифр» с Сергеем Пускепалисом, зарубежными и отечественными фильмами и мультфильмами.

Список новинок открыла французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Это история о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Фильм «Вихрь» уже доступен в Wink.

Фильм «Бандит» (18+) расскажет о побеге из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Когда-то про его историю написали книгу, а теперь она попала в кино. Бандита сыграл Джош Дюамель.

Продолжает тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах.

8 декабря пользователи Wink смогут посмотреть триллер «Черная гора» (16+). Действие развернется в канун нового 1979 года. Компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами.

12 декабря в Wink выйдет российский сериал «Плакать нельзя» (16+). Он поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью.

Также в декабре в Wink будут доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель у овечек» (0+).

Еще по теме
Третий сезон сериала «Беспринципные» появился в Wink
Финальная серия «Надвое» вышла в Wink
Wink представил премьеры ноября
Премьера фильма «Ночь в магазине ужастиков» состоялась в Wink
смотреть все
Культгид #Wink #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
США поразились находчивости украинских военных
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскритиковал зависимость от нефтедолларов
Лавров заявил, что Россия и Запад не восстановят прежние отношения
Лукашенко обвинил Киев в попытках втянуть НАТО в конфликт
Черная дыра выбросила в сторону Земли гигантскую струю
Топ комментариев

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит

Nik3316

ты забыл о запертом в РФ примерно триллионе $ иностранных инвестиций, которые они ни продать не вывести...