Новые фильмы и сериалы появились в Wink

Видеосервис Wink представил премьеры декабря, коллекция пополнилась тремя сезонами сериала «Шифр» с Сергеем Пускепалисом, зарубежными и отечественными фильмами и мультфильмами.

Список новинок открыла французская артхаусная драма «Вихрь» (16+). Это история о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Фильм «Вихрь» уже доступен в Wink.

Фильм «Бандит» (18+) расскажет о побеге из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Когда-то про его историю написали книгу, а теперь она попала в кино. Бандита сыграл Джош Дюамель.

Продолжает тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал «Шифр» (16+). Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах.

8 декабря пользователи Wink смогут посмотреть триллер «Черная гора» (16+). Действие развернется в канун нового 1979 года. Компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами.

12 декабря в Wink выйдет российский сериал «Плакать нельзя» (16+). Он поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью.

Также в декабре в Wink будут доступны полные коллекции любимых мультиков — «Барбоскины team» (0+), «Лунтик и его друзья» (0+), все части «Трех богатырей» (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю «Отель у овечек» (0+).