Путин раскритиковал зависимость от нефтедолларов

Приток в страну нефтедолларов привел к тому, что Россия на 90% зависит от иностранной приборной базы, заявил президент Владимир Путин в ходе встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

По словам главы государства, за нефтедоллары можно приобретать все, «от гвоздей до бриллиантов», однако если так делать, не будет производиться ничего своего. Между тем в текущих условиях зависимость от импорта ощущается особенно остро.

«Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы», — отметил Путин.

Президент России указал на то, что «без приборной базы работать невозможно». Он подчеркнул, что сейчас необходимо приступить к интенсивному развитию этой отрасли внутри страны.