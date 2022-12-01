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Путин раскритиковал зависимость от нефтедолларов

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Приток в страну нефтедолларов привел к тому, что Россия на 90% зависит от иностранной приборной базы, заявил президент Владимир Путин в ходе встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

По словам главы государства, за нефтедоллары можно приобретать все, «от гвоздей до бриллиантов», однако если так делать, не будет производиться ничего своего. Между тем в текущих условиях зависимость от импорта ощущается особенно остро.

«Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы», — отметил Путин.

Президент России указал на то, что «без приборной базы работать невозможно». Он подчеркнул, что сейчас необходимо приступить к интенсивному развитию этой отрасли внутри страны.

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Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.

mosquito__2010

Более 300 если быть более точным.