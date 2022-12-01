Лукашенко обвинил Киев в попытках втянуть НАТО в конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина под любым предлогом пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией.

«Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против страны. По его словам, западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом», — сказал Лукашенко.