НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко обвинил Киев в попытках втянуть НАТО в конфликт

Источник:
ТАСС
224 2
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина под любым предлогом пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией.

«Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — цитирует ТАСС Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссии удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против страны. По его словам, западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.

«Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом», — сказал Лукашенко.

Еще по теме
Лавров заявил, что Россия и Запад не восстановят прежние отношения
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
США порадовал девятый пакет санкций против России
Нарышкин обсудил с директором ЦРУ применение ядерного оружия
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (2)
Картина дня
Лавров заявил, что Россия и Запад не восстановят прежние отношения
Лукашенко обвинил Киев в попытках втянуть НАТО в конфликт
Экс‑глава ЦРУ раскрыл план Запада на Украину
е-Largus назван единственным отечественным электрокаром
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
30
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым