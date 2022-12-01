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Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация в 45-й раз продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 9 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

По прогнозам Минтранса, российские авиаперевозчики по итогам этого года обслужат на 19 миллионов пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты. За 2022 год авиакомпании перевезут максимум 96 миллионов человек.

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Экономика #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.