Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация в 45-й раз продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 9 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

По прогнозам Минтранса, российские авиаперевозчики по итогам этого года обслужат на 19 миллионов пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты. За 2022 год авиакомпании перевезут максимум 96 миллионов человек.