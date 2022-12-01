Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Росавиация в 45-й раз продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России. Теперь запрет действует до 9 декабря, сообщается на сайте ведомства.
Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Остальные аэропорты страны работают штатно.
Российским авиакомпаниям регулятор рекомендует организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
По прогнозам Минтранса, российские авиаперевозчики по итогам этого года обслужат на 19 миллионов пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты. За 2022 год авиакомпании перевезут максимум 96 миллионов человек.
GammiPluhМне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян
Алекс555На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.
DanilonС безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.
kygearПоляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.