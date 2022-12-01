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Corning представил новое поколение закаленных стекол Gorilla Glass

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель закаленных защитных стекол Corning представил новое поколение Gorilla Glass Victus 2. Оно предоставляет повышенную прочность и более качественную защиту при ударах о твердую шероховатую поверхность.

Разработчики ставили своей целью создать стекло, обеспечивающее наибольшую защиту при падениях с высоты человеческого пояса на шероховатые поверхности. Например, бетон или асфальт. Работу усложняло то, что смартфоны за последние годы стали тяжелее на 15%, а площадь экрана увеличилась на 10%.

«В ходе лабораторных испытаний Gorilla Glass Victus 2 выдержало падение с высоты до одного метра на поверхность, имитирующую бетон», — сообщили представители компании. Они отметили, что новинка в четыре раза более стойкая при падении на асфальтоподобное покрытие.

Первое поколение Gorilla Glass Victus можно встретить во многих смартфонах 2021 и 2022 годов. Массовое производство Victus 2 начнется в ближайшие месяцы и оно будет использоваться в новинках 2023 года.

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GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.