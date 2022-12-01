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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑глава ЦРУ раскрыл план Запада на Украину

Источник:
РИА Новости
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Бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус раскрыл планы США и Европы по поводу окончания конфликта на Украине.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Но ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией этого решения», — приводит РИА Новости заявление Петреуса.

При этом он отметил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении, и пригрозил России продолжением экономического давления.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал обратиться к дипломатии и начать переговоры по Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Конфликты
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