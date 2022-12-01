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Разработчиков браузеров намерены обязать подключать сертификаты РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Работа за ноутбуком
Фото: © Christin Hume / Unsplash License

Правительство подготовило поправки к ФЗ «Об информации», предусматривающие обязательную установку сертификатов Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры во все браузеры. Сейчас они не поддерживаются зарубежными обозревателями и требуют дополнительной установки.

Штрафы за отказ от установки не предусматриваются, прокомментировали «Коммерсанту» в Минцифры. Ведомство рассчитывает на добросовестность разработчиков, ведь этот шаг обеспечит свободный и безопасный интернет-серфинг на российских ресурсах.

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Браузеры от популярных разработчиков Microsoft, Google и Apple не имеют встроенного сертификата НУЦ и при переходе на сайты им защищенные (например, «Сбер») сообщают о небезопасности соединения. Это открывает пути для мошеннических схем и фишинговых атак. 

Отечественные сертификаты поддерживают «Яндекс.Браузер» и «Атом». В «Яндексе» прокомментировали «Коммерсанту», что несмотря на их предустановку, для корректной работы требуется модуль «КриптоПро», но добавлять его встроенную поддержку в обозреватель не планируется.

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Ты вообще дальше Жмеринки своей выезжал?)))