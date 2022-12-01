Ученые объяснили, как мурлыкают кошки

Мурлыканье для кошки — не только выражение удовольствия, но и «лечебный механизм», с его помощью животное успокаивает боль. Но как коты воспроизводят этот звук и умеют ли мурлыкать дикие кошки?

Фелинолог Элизабет фон Муггенталер пришла к выводу, что мурлыканье это не только способ выражения позитивных эмоций, но и «естественный лечебный механизм». Котик таким образом облегчает боль.

На это может указывать тот факт, что мурлыкают не только домашние питомцы, но почти все виды кошек: рысь, гепард, пума, дикая кошка и другие. Но как они воспроизводят этот звук?

Когда-то считалось, что мурлыканье возникает из-за притока крови через нижнюю полую вену, но исследования показали, что вероятный источник звука — мышцы гортани, так как кошки с параличом этого органа мурлыкать не могут.

Как понять, о чем «говорит» кошка

В мозгу котов и есть уникальный «нейронный осциллятор», он передает сигнал мышцам гортани. У кошек они отвечают за открытие и закрытие голосовой щели, что и становится причиной мурлыкающего звука.