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Третий сезон сериала «Беспринципные» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © PR-служба Start

Первая серия третьего сезона «Беспринципных» уже доступна в видеосервисе Wink, премьера сериала состоялась 1 декабря также на КиноПоиске и Start.

В третьем сезоне «Беспринципных» главный герой Славик скатился вниз по социальной лестнице и живет в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила.

Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь, а Ира (Ингеборга Дапкунайте) все так же держит на коротком поводке Костика (Максим Виторган).

Смотреть сериал «Беспринципные» в Wink

В третьем сезоне также появятся Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков.

Премьера третьего сезона сериала состоится 1 декабря одновременно на КиноПоиске, Start и Wink. В первый день зрители увидят две серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить по четвергам до 12 января.

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Культгид #Wink #Кинематограф
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