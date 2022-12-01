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Муж Собчак Константин Богомолов высказался об отъезде из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Константина Богомолова

Режиссер Константин Богомолов ответил на самый частый вопрос, который ему постоянно задают: уедет ли он из России.

«Я устал? Да. Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал Богомолов в соцсети.

Муж Ксении Собчак — гражданин России. Но в апреле выяснилось, что у режиссера имеется израильское гражданство. Отсюда пошли слухи, что Богомолов может уехать из России из-за военной спецоперации.

Слухи подкреплялись информацией о том, что его супруга тоже оформляет израильское гражданство, чтобы сбежать из страны.

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