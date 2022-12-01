Мороз задержится в Сибири до Нового года

Морозы и дефицит осадков ожидаются почти по всей России в декабре. В Сибири очень холодная погода может задержаться до января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. Среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде», — цитирует ТАСС представителя Гидрометцентра.

Так ряд сибирских регионов ожидает холодная погода в декабре, в них среднемесячная температура будет значительно ниже климатической нормы.

В основном это коснется юго-запада Сибирского федерального округа: Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области. Кроме того, во многих российских регионах будет наблюдаться дефицит осадков.