Мороз задержится в Сибири до Нового года

Морозы и дефицит осадков ожидаются почти по всей России в декабре. В Сибири очень холодная погода может задержаться до января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Декабрь ожидается на значительной территории холодным. Среднемесячная температура прогнозируются ниже нормы почти везде», — цитирует ТАСС представителя Гидрометцентра.
Так ряд сибирских регионов ожидает холодная погода в декабре, в них среднемесячная температура будет значительно ниже климатической нормы.
В основном это коснется юго-запада Сибирского федерального округа: Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую области. Кроме того, во многих российских регионах будет наблюдаться дефицит осадков.
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