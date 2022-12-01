ВДВ России получили миниатюрный комплекс разведки «Взор»

Российские десантники, участвующие в спецоперации, получили запускаемый из ракетницы миниатюрный разведывательный комплекс «Взор».

В опытную эксплуатацию направлена партия из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», сказал РИА источник в оборонно-промышленном комплексе.

Комплекс разведки «Взор» весит всего 300 граммов и запускается из ракетницы. После выстрела аппарат достигает высоты 250 метров. Медленно опускаясь на парашюте, он передает изображение на планшет десантника.

«Взор» может оснащаться как обычной дневной камерой, так и высококонтрастной камерой для работы в сумерках.