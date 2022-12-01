НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВДВ России получили миниатюрный комплекс разведки «Взор»

Источник:
РИА Новости
460 0

Российские десантники, участвующие в спецоперации, получили запускаемый из ракетницы миниатюрный разведывательный комплекс «Взор».

В опытную эксплуатацию направлена партия из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор», сказал РИА источник в оборонно-промышленном комплексе.

Комплекс разведки «Взор» весит всего 300 граммов и запускается из ракетницы. После выстрела аппарат достигает высоты 250 метров. Медленно опускаясь на парашюте, он передает изображение на планшет десантника.

«Взор» может оснащаться как обычной дневной камерой, так и высококонтрастной камерой для работы в сумерках.

Тема: Военная операция на Украине
Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд
МИД пригрозил уничтожением западных спутников над зоной СВО
Резерв Третьей мировой: советское оружие реанимируют для СВО
Запад обсудит поставки на Украину истребителей
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
29
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
24
Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым
24
США обсудят поставку Киеву боеприпасов для ударов по России