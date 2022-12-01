«Елки 9» без Светлакова и Урганта оказались успешнее восьмой части

Фильм «Елки 9» выходит в прокат в четверг, 1 декабря. Предпродажи билетов на девятую часть новогодней комедии оказались выше, чем были у восьмого фильма, несмотря на то что в новинке не появятся главные герои франшизы в исполнении Сергея Светлакова и Ивана Урганта.

«Елки 9» показали лучшие предпродажи билетов среди новинок недели. До премьеры было куплено билетов на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Это больше, чем предпродажи билетов на фильм «Елки 8», которые до старта освоили сумму в три раза меньше — 474 тысячи рублей.

«Елки 9» — традиционная новогодняя комедия, состоящая из нескольких новелл. Фильм обычно снимают в разных городах России, что делает его народным. В девятой части события развернутся в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.