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Тарифы ЖКХ поднялись второй раз за год

Источник:
Sibnet.ru
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Счетчик горячего водоснабжения в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли с 1 декабря в России. Внеплановая индексация может негативно отразиться на реальных доходах населения, сообщило Минэкономразвития РФ.

В России с 1 декабря поднялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, горячую, холодную воду и тепло составляет 9%.

Это второе за год повышение тарифов. Первая плановая индексация произошла 1 июля, когда стоимость услуг повысилась в среднем на 4,54%. Последующее удорожание должно было произойти только в июле 2023 года.

Однако Минэкономразвития сочло необходимым проиндексировать тарифы в декабре 2022 года. 

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — цитирует РБК представителя министерства.

Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря вырастет на 324 рубля.

Внеплановая индексация и ее увеличение отразятся на годовой инфляции в 2022 году, а также повлияют на динамику реальных доходов населения. Сильнее всего повышение ударит по самым бедным, резюмировали специалисты агентства АКРА.

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Экономика #Недра и ТЭК #Квадраты
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