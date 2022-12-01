Россия даст ответ на конфискацию активов Западом

Стремление Запада конфисковать замороженные российские активы незаконно, но Россия в состоянии ответить на это, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен ранее предложила конфисковать замороженные российские активы (300 миллиардов евро резервов Банка России и 19 миллиардов евро российских олигархов) и передать их Украине.

«Конечно, это грабеж, конечно, это — противозаконно», — сказал РИА Новости Суздальцев. По его словам, на это есть несколько ответов. Можно национализировать активы западных компаний, отметил он.

«Мы можем также национализировать коммерческий долг — это кредиты, которые брали наши частные, коммерческие компании в зарубежных банках. Они, просто говоря, перестанут погашать свои долги», — пояснил эксперт.