Глава АвтоВАЗа назвал е-Largus единственным отечественным электрокаром

Будущий электрический Largus — это единственный «реально отечественный» высоколокализованный электромобиль, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в последнее время, электро-Largus — это наш единственный, реально отечественный и высоколокализованный электромобиль», — сказал Соколов на международном форуме «Российский промышленник».

Визуально e-Largus будет выглядеть как обычный Largus с ДВС. Электродвигатель компонуется в штатные места без переделок в моторном отсеке. Запас хода составит порядка 350400 километров для пассажирской версии и 250 километров для грузовой. Более 60% компонентов для новой модификации локализованы в России.

В этом году в России стартовало производство электромобилей Evolute и «Москвич». Это версии китайского автопрома: первые — Dongfeng, вторые — JAC.