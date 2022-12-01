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Глава АвтоВАЗа назвал е-Largus единственным отечественным электрокаром

Источник:
Sibnet.ru
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Будущий электрический Largus — это единственный «реально отечественный» высоколокализованный электромобиль, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«В отличие от многих других проектов электромобилей, которые были презентованы в последнее время, электро-Largus — это наш единственный, реально отечественный и высоколокализованный электромобиль», — сказал Соколов на международном форуме «Российский промышленник».

Визуально e-Largus будет выглядеть как обычный Largus с ДВС. Электродвигатель компонуется в штатные места без переделок в моторном отсеке. Запас хода составит порядка 350400 километров для пассажирской версии и 250 километров для грузовой. Более 60% компонентов для новой модификации локализованы в России.

В этом году в России стартовало производство электромобилей Evolute и «Москвич». Это версии китайского автопрома: первые — Dongfeng, вторые — JAC.

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