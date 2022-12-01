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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд

Источник:
ТАСС
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Американские власти заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более 1,2 миллиарда долларов на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявила пресс-служба Пентагона.

Речь идет о поставке шести батарей NASAMS, обучении и материально-технической поддержке Вооруженных сил Украины, приводит ТАСС заявление американского военного ведомства.

Производство и доставка ЗРК занимают около двух лет, но армия и производители США ведут работу над сокращением данного срока, отметили в Пентагоне.

Киев после российских ракетных ударов по энергетический инфраструктуре Украины призвал Запад как можно быстрее передать массовую партию систем ПВО.

Тема: Военная операция на Украине
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