Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд

Американские власти заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более 1,2 миллиарда долларов на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, заявила пресс-служба Пентагона.

Речь идет о поставке шести батарей NASAMS, обучении и материально-технической поддержке Вооруженных сил Украины, приводит ТАСС заявление американского военного ведомства.

Производство и доставка ЗРК занимают около двух лет, но армия и производители США ведут работу над сокращением данного срока, отметили в Пентагоне.

Киев после российских ракетных ударов по энергетический инфраструктуре Украины призвал Запад как можно быстрее передать массовую партию систем ПВО.