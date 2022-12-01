Франция совместно с европейскими и украинскими партнерами приступила к созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, сообщили во французском МИД.

Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях, приводит РИА Новости заявление МИД Франции.

Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине. При этом Россию назвали виновной еще до создания такой инстанции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях на территории Украины.