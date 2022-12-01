Дуров анонсировал блокчейн‑кошельки для Telegram

Павел Дуров анонсировал в своем телеграм-канале создание децентрализованных инструментов для Telegram. Одним из них станет блокчейн-кошелек, несвязанный с хранением денег.

«Следующим шагом Telegram станет создание набора децентрализованных инструментов, включая кошельки, не связанные с хранением, и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты», — написал Дуров.

Он отметил, что причиной закрытия криптовалютных бирж стало то, что они отошли от основного принципа блокчейна — децентрализации и стали злоупотреблять властью. По его мнению, если пользователи переключатся на транзакции без доверия и собственные кошельки без поддержки третьих сторон, то у индустрии еще есть шанс.

Дуров сообщил, что для разработки «правильных» блокчейн сервисов не требуется много ресурсов. Аукционная платформа Fragment была разработана пятью людьми чуть более чем за месяц на базе The Open Network или TON. Он отметил, что разработка подобного проекта на Etherium была бы сложной и дорогой, несмотря на его недавние изменения.

Основным преимуществом децентрализации сервисов Дуров считает передачу власти людям и исключить ошибки, приводящие, например, к потере денег сотнями тысяч людей.