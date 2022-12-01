НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Дуров анонсировал блокчейн‑кошельки для Telegram

Источник:
Sibnet.ru
340 0
Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Павел Дуров анонсировал в своем телеграм-канале создание децентрализованных инструментов для Telegram. Одним из них станет блокчейн-кошелек, несвязанный с хранением денег.

«Следующим шагом Telegram станет создание набора децентрализованных инструментов, включая кошельки, не связанные с хранением, и децентрализованные биржи, чтобы миллионы людей могли безопасно торговать и хранить криптовалюты», — написал Дуров.

Он отметил, что причиной закрытия криптовалютных бирж стало то, что они отошли от основного принципа блокчейна — децентрализации и стали злоупотреблять властью. По его мнению, если пользователи переключатся на транзакции без доверия и собственные кошельки без поддержки третьих сторон, то у индустрии еще есть шанс.

Дуров сообщил, что для разработки «правильных» блокчейн сервисов не требуется много ресурсов. Аукционная платформа Fragment была разработана пятью людьми чуть более чем за месяц на базе The Open Network или TON. Он отметил, что разработка подобного проекта на Etherium была бы сложной и дорогой, несмотря на его недавние изменения.

Основным преимуществом децентрализации сервисов Дуров считает передачу власти людям и исключить ошибки, приводящие, например, к потере денег сотнями тысяч людей.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Игры на Windows 11 перестали тормозить
Глобальное автоудаление сообщений появится в Telegram
Telegram добавит сервис виртуальных телефонных номеров
Блокировка доступа появится в WhatsApp
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
3466
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5429
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10255
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
15918
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
13803
0
Как выбрать
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
29.11.22, 23:08
987
0
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
1993
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
6030
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5173
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
11534
6
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Siberian sinner

Из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года: «В: Если вы говорите, что у...

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.