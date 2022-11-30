Мяч опроверг «кражу» гола у Роналду

Данные с датчика, размещенного в мяче, подтвердили, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не коснулся мяча в моменте с первым голом в ворота Уругвая, сообщили ФИФА и Adidas.

«Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», — сказано в заявлении, которое ФИФА предоставила ESPN.

Adidas, изготовившая официальные мячи турнира Al Rihla, опубликовала графики, на которых видно, что Роналду не коснулся мяча во время удара, который привел к голу.

Фото: © Sky Sports

Португалия забила Уругваю на 54-й минуте. Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша, и создалось впечатление, что он коснулся мяча кончиками волос. Сам футболист был уверен, что гол следовало записать на его счет.