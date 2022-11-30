США порадовал девятый пакет санкций против России

США приветствует намерение Евросоюза принять девятый пакет санкций против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, где проходила встреча глав МИД стран НАТО.

Страны Евросоюза с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Меры включают как экономические, так и персональные ограничения.

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит уже девятый пакет санкций против России. Согласовать его планируется до конца текущего года, однако конкретные ограничительные меры пока неизвестны.

Евросоюз 6 октября принял восьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля.