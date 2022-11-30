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Запад подсчитал траты на военную помощь Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Государства НАТО и партнеры альянса предоставили Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву поддержку.

В частности, суммарный объем военной помощи Украине со стороны США превысил 19 миллиардов долларов. Кроме этого, значительные пакеты военной помощи Киеву предоставили европейские государства.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и оттягивает их начало.

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