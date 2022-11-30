Запад подсчитал траты на военную помощь Украине

Государства НАТО и партнеры альянса предоставили Украине военную помощь на 40 миллиардов долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Запад продолжит оказывать Киеву поддержку.
В частности, суммарный объем военной помощи Украине со стороны США превысил 19 миллиардов долларов. Кроме этого, значительные пакеты военной помощи Киеву предоставили европейские государства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и оттягивает их начало.
nicollaichТатьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.
Killer1974Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".
Алекс555На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.
Siberian sinnerИз брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года: «В: Если вы говорите, что у...