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Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.

Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников. Путин уточнил, что нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.

Он подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, целевые ориентиры здесь менять не будут. Максимально допустимое отклонение регионов от целевого показателя до 5%.

Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах. Мы приняли специальные решения даже», — добавил президент.

Согласно данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86%. По итогам года ожидается инфляция в диапазоне 12-13%, на 2023 год прогнозируемые темп инфляции составит 5,5%.

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