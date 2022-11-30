Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.
Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников. Путин уточнил, что нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.
Он подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, целевые ориентиры здесь менять не будут. Максимально допустимое отклонение регионов от целевого показателя до 5%.
Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах. Мы приняли специальные решения даже», — добавил президент.
Согласно данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86%. По итогам года ожидается инфляция в диапазоне 12-13%, на 2023 год прогнозируемые темп инфляции составит 5,5%.
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