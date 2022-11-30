Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми

Потери украинских военных в ходе спецоперации оцениваются в более чем 100 тысяч человек, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты», — отметила фон дер Ляйен в видеозаписи, опубликованной в Twitter.
В офисе президента Украины крайне нервно отреагировали на заявление. По словам спикера Сергея Никифорова, информация эта «очень чувствительная» и озвучивать ее могут только главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий — президент.
В итоге из видео выступления Урсулы фон дер Ляйен был вырезан кусок, где она говорила о потерях украинской армии.
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