НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Сбер» открыл доступ к платформе синтеза и распознавания речи

Источник:
Sibnet.ru
312 0
Логотип SaluteSpeech
Фото: © Сбер

Платформа синтеза и распознавания речи SaluteSpeech от «Сбера» стала бесплатна для некоммерческого использования. Чтобы получить базовый функционал, достаточно зарегистрироваться на специальном портале.

Открытый доступ к сервису позволит людям, испытывающим необходимость в транскрибировании речи, бесплатно преобразовывать в текст до 100 минут в месяц или до 200 тысяч знаков. Этого достаточно, чтобы создать небольшую аудиокнигу примерно на 100 страниц, отмечается в пресс-релизе «Сбера».

«Это отличный инструмент для людей, у которых возникает бытовая потребность в переводе текста в голос и наоборот. Отмечу, что таких немало. И, конечно, ещё одна важная задача этого проекта дать бизнесу возможность для тестирования платформы SaluteSpeech», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» SberDevices Денис Афанасьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Яндекс» выпустил новую версию поиска

Платный SaluteSpeech позволяет работать в облаке. Расчеты производится на основе посекундной тарификации и объема полученного текста. Крупные заказчики могут платить только за количество лицензий.

Платформа SaluteSpeech позволяет подключать технологии распознавания речи в интерактивном меню, автоответчике, чатах мессенджеров, специальных интерфейсах взаимодействия и может озвучивать контент. Технология способна распознавать голосовые команды.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Запущена платформа VK Play Live с выплатами для стримеров
Эксперт подсказал, как избавиться от слежки через смартфон
«Яндекс» выпустил новую версию поиска
Хакеры взломали самую крупную наркоплощадку в российском даркнете
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
3403
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5388
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10215
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
15876
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
13763
0
Как выбрать
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
29.11.22, 23:08
843
0
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
1949
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
5987
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5148
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
11494
6
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Татьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.

Killer1974

Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Siberian sinner

Из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Брюссель, 25 мая 1999 года: «В: Если вы говорите, что у...