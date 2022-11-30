«Сбер» открыл доступ к платформе синтеза и распознавания речи

Платформа синтеза и распознавания речи SaluteSpeech от «Сбера» стала бесплатна для некоммерческого использования. Чтобы получить базовый функционал, достаточно зарегистрироваться на специальном портале.

Открытый доступ к сервису позволит людям, испытывающим необходимость в транскрибировании речи, бесплатно преобразовывать в текст до 100 минут в месяц или до 200 тысяч знаков. Этого достаточно, чтобы создать небольшую аудиокнигу примерно на 100 страниц, отмечается в пресс-релизе «Сбера».

«Это отличный инструмент для людей, у которых возникает бытовая потребность в переводе текста в голос и наоборот. Отмечу, что таких немало. И, конечно, ещё одна важная задача этого проекта дать бизнесу возможность для тестирования платформы SaluteSpeech», — отметил директор дивизиона В2В-продуктов «Салют» SberDevices Денис Афанасьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Яндекс» выпустил новую версию поиска

Платный SaluteSpeech позволяет работать в облаке. Расчеты производится на основе посекундной тарификации и объема полученного текста. Крупные заказчики могут платить только за количество лицензий.

Платформа SaluteSpeech позволяет подключать технологии распознавания речи в интерактивном меню, автоответчике, чатах мессенджеров, специальных интерфейсах взаимодействия и может озвучивать контент. Технология способна распознавать голосовые команды.