Минфин может установить минимальную цену на вино

Минфин может установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие, не игристые вина в России. Бизнес поддерживает идею — ценовая граница поможет убрать с полок низкокачественный продукт.

Сейчас в России устанавливать минимальную розничную цену в России можно на крепкие напитки, например на водку, виски или коньяк. Минфин предлагает ввести это же правило для игристых, тихих вин и пива.

Изначально минимальную цену вводили только для водки, чтобы бороться с фальсификатом. Однако помогла справиться с засильем поддельной водки не цена, а система учета ЕГАИС. Но минимальную границу стоимости убирать не стали — она помогла убрать из магазинов низкокачественный алкоголь.

«Появление МРЦ на тихие вина должна убрать с полки низкокачественную продукцию, а также фальсифицированную, которая изготовлена с нарушением технологических процессов», — цитируют «Известия» генерального директора компании «Мое вино» Арсена Карапетяна.

Виноделы подчеркивают, что минимальная отпускная цена должна быть выгодна как для покупателя, так и для производителя. Потому что если Минфин установить порог ниже себестоимости напитка, то нет смысла его делать. А производство вина в России — недешево.

«Очевидно, что у вина есть себестоимость производства, невозможно в России сделать вино из винограда за 150 рублей. Но вряд ли ритейлеры и покупатели одобрят МРЦ высокого уровня. На полке должен быть слот недорогой продукции, которая учитывает возможности потребителей», — резюмировал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.