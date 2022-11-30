Россия получит дроны «Шершень» для разгона людей ультразвуком

Россия запустит в производство новый гексакоптер «Шершень», сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов Виталий Долгов.

Новейший российский дрон предназначен для разгона незаконных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука, а также радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов.

«В серийное производство "Шершня" планируем выйти после Нового года. С середины декабря — январе уже можем показывать гексакоптер в действии», — сказал Долгов в интервью ТАСС.

«Шершень» — дрон малого радиуса действия (до 10 километров). Он может также применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Испытали на людях

По словам Долгова, «Шершень» прошел успешные испытания на группе из 100 добровольцев.

«Сначала включали слышимый звук, потом стали понижать герцы и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт», — руководитель лаборатории.

Долгов заверил, что этот звук вызывает лишь временные неприятные эффекты. «Люди начинают испытывать дискомфорт, им хочется покинуть место. Что касается применения инфразвука, то ощущения похожи на морскую болезнь: могут проявляться тошнота, головокружение, общий дискомфорт», — пояснил он.

«Все симптомы исчезают, как только человек покидает территорию, попадающую в зону воздействия», — отметил Долгов.