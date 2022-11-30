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Гузеева бросила курить и сквернословить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © larisaguzeevaof, t.me/larisaguzeevaof

Ведущая Лариса Гузеева сообщила, что бросила курить, а теперь ее цель — перестать ругаться матом. Она даже придумала для себя схему, чтобы не сквернословить.

«Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное. Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — написала Гузеева в соцсети.

Ведущая предложила подписчикам последовать ее примеру и тоже отказаться от вредных привычек.

Гузеева прославилась в 25 лет, когда снялась в роли Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Теперь ей 63 года, и публика ее знает, как ведущую шоу «Давай поженимся!».

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