Гузеева бросила курить и сквернословить

Ведущая Лариса Гузеева сообщила, что бросила курить, а теперь ее цель — перестать ругаться матом. Она даже придумала для себя схему, чтобы не сквернословить.

«Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное. Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — написала Гузеева в соцсети.

Ведущая предложила подписчикам последовать ее примеру и тоже отказаться от вредных привычек.

Гузеева прославилась в 25 лет, когда снялась в роли Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Теперь ей 63 года, и публика ее знает, как ведущую шоу «Давай поженимся!».