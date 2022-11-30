Каждый второй ТЦ в России оказался под угрозой закрытия

Не менее 200 торговых центров в России находятся в банкротном и предбанкротном состоянии, сообщил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, приводят «Известия» мнение Войцеховского. «Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой», — отметил президент Magic Group Александр Перемятов.

«Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента», — считает Перемятов.

По информации аналитиков портала DA (сервис «Сбера»), ТЦ активно продают и в Москве, а также в других городах, например в Красноярске, Череповце, Уфе.

Цена на торговые центры сильно разнится. На портале сегодня продается свыше 20 моллов стоимостью от 1 миллиарда до 8,3 миллиарда рублей.