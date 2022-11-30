Депутат Драпеко призвала «заканчивать с демократией» в России

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что «у нас такая демократия и такая толерантность, что с ней пора заканчивать». Позже она назвала слова вырванными из контекста.

«У нас такая демократия и такая толерантность в России, что, я думаю, пора с ней заканчивать», — сказала Драпеко в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Депутат рассуждала о том, что либеральные оппоненты и противники СВО на Украине не хотят менять свои взгляды.

«Это как вера. Им говоришь — они не слышат. Им показываешь — они не видят. Я им говорю: если вы мне не верите, то поезжайте, посмотрите своими глазами», — пояснила актриса.

Драпеко сравнила эту ситуацию с тем, как осуждали СССР за войну в Афганистане. Она отметила, что была и там, и на Донбассе, поэтому уверена в правоте государства.

«Я абсолютно уверена, что победа будет за нами. Потому что мы можем говорить правду. Я свободна, потому что говорю правду. У меня есть, что показать — у меня это в телефоне. Я это видела своими глазами, я — свидетель времени. В этом наша сила», — высказалась депутат.

«Это отрывок, вырванный из контекста», — прокомментировала слова о демократии и толерантности Драпеко «Газете.Ru». На просьбу разъяснить ответ депутат посоветовала пересмотреть полностью эту часть интервью.