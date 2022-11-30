Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в CAS

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая помогла российской фигуристке Камиле Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, отказалась представлять спортсменку в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле о допинге.

Об отказе Schellenberg Wittmer Ltd работать с Валиевой сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Вести дело фигуристки теперь предложат российским юристам. Со стороны WADA на предстоящих слушаниях выступит швейцарская фирма Kellerhals Carrard.

Schellenberg Wittmer Ltd участвовала в слушаниях по делу Валиевой в Пекине, когда фигуристку на фоне допингового скандала хотели отстранить от участия в личных соревнованиях.

Компания представляла РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

Дело Валиевой передано в CAS, так как РУСАДА затягивает вынесение вердикта. WADA потребовало признать спортсменку виновной в употреблении допинга и дисквалифицировать на четыре года.