НАВЕРХ

Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в CAS

Источник:
Sibnet.ru
509 1
Фото: © ФФККР

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd, которая помогла российской фигуристке Камиле Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, отказалась представлять спортсменку в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле о допинге.

Об отказе Schellenberg Wittmer Ltd работать с Валиевой сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники. Вести дело фигуристки теперь предложат российским юристам. Со стороны WADA на предстоящих слушаниях выступит швейцарская фирма Kellerhals Carrard.

Schellenberg Wittmer Ltd участвовала в слушаниях по делу Валиевой в Пекине, когда фигуристку на фоне допингового скандала хотели отстранить от участия в личных соревнованиях.

Компания представляла РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

Дело Валиевой передано в CAS, так как РУСАДА затягивает вынесение вердикта. WADA потребовало признать спортсменку виновной в употреблении допинга и дисквалифицировать на четыре года.

Еще по теме
«Королева квадов» Трусова пропустит прыжковый турнир
Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали
Умер фигурист и глава федерации Александр Горшков
Фигуристка обиделась на зарплаты футболистов
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Почти 79% россиян высказали доверие Путину
37
Захарова назвала извращением слова Франциска о чеченцах и бурятах
31
Политолог спрогнозировал тяжелые времена в 2023 году
26
Путин потребовал улучшения характеристик военной техники
24
Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым