Кевина Спейси взяли на закадровую роль из-за сексуальных скандалов

Актер Кевин Спейси впервые после начала судебных разбирательств заключил контракт на съемки в фильме «Контроль» режиссера Джина Фолейза.

Спейси сыграет в проекте закадровую роль. Съемки уже начались в Лондоне и закончатся в начале следующего года, сообщает The Hollywood Reporter.

Обвинения в сексуальных домогательствах посыпались на Спейси с 2017 года. Да данный момент судебных разбирательств, актеру приписывают 17 эпизодов, большинство из которых были совершены якобы десятки лет назад.

Голливудский актер из-за скандала лишился крупных ролей, в числе которых «Карточный домик», где Спейси в течение пяти сезонов играл политика Фрэнка Андервуда.