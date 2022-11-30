Медведев предложил НАТО «покаяться и распуститься»

Североатлантический альянс не нужен цивилизованному миру, организации следует «покаяться перед человечеством» и объявить о своем роспуске, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Альянс с момента основания «многократно доказывал свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней», написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, страны НАТО причастны к государственным переворотам в разных странах, которые привели к убийству «десятков тысяч мирных граждан», а также поставкам вооружений «экстремистским режимам».

При этом политик напомнил, что в государствах – членах НАТО проживает не более 12% населения планеты. «Цивилизованному миру эта организация не нужна», — подчеркнул Медведев.