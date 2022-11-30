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Зеленский подсчитал траты на восстановление Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Восстановление Украины потребует более 1 триллиона долларов, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, опубликованном в личном телеграм-канале.

По его словам, Киев привлекает для восстановления страны-партнеры — их счет идет на десятки. Зеленский пояснил, что страны-партнеры смогут при помощи системы шефства заняться восстановлением конкретного региона или города.

Интерес к проекту проявили Франция и Великобритания, Нидерланды и Германия, Дания и Финляндия, Италия и Турция, Польша и Португалия, Чехия и Словения, Латвия и Эстония, Швейцария и Словакия, Австрия и Греция, Канада и США, Япония и Австралия, уточнил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен предложили Киеву проект восстановления страны — «план Маршалла для XXI века». Его реализация оценивается в 17 миллиардов долларов.

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Политика #Мир
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nicollaich

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Killer1974

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korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)