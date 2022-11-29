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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад обсудит поставки на Украину истребителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Представители НАТО обсуждают возможность передачи Военно-воздушным силам Украины принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16. Альянс считает, что это позволит Киеву «закрыть небо».

Ранее НАТО отказывалось передавать Украине истребители. Однако позицию решили пересмотреть после начала массированных ракетных ударов, которые наносятся российскими войсками по критически важной инфраструктуре.

Аналитики альянса уверены, что предоставление украинцам дополнительных инструментов «закрытия неба» может стать ключом к тому, чтобы заставить Кремль в конечном итоге начать переговоры, пишет Bloomberg.

МИД Польши еще в марте заявлял, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на Украину в обмен на западные истребители. Однако США после этого заявили, что передача истребителей может быть воспринята «как эскалация».

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