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Почта России запустила доставку из европейских онлайн-магазинов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Почта России запустила сервис по доставке товаров из европейских интернет-магазинов, сообщается на сайте компании.

В настоящее время доступна доставка из популярных европейских маркетплейсов, а также магазинов брендов. Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться на платформе «Почта Global».

После этого покупатель получает адрес склада в Европе для оформления доставки. Можно самому сделать заказ, расплатившись иностранной картой и указав адресом доставки европейский склад, пишет «Коммерсантъ».

Для оплаты российской картой надо в личном кабинете добавить ссылки на товары и оплатить счет. Покупку в этом случае оформит сотрудник «Почты Global». Можно объединять несколько заказов в одну посылку или разделить, чтобы отправить по разным адресам.

Оплаченный заказ сначала поступает на склады партнера в Европе и затем оттуда отправляется покупателям в России. Срок доставки составит от 14 дней. Комиссия сервиса — 10% от стоимости заказа, минимальная сумма составляет 7 долларов.

Получить заказ можно в любом из 38 тысяч отделений Почты России. В стоимость включено хранение на складе оператора до 90 дней. Возврат товаров можно оформить только до их пересылки в Россию.

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syris

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nicollaich

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Killer1974

Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".

korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)