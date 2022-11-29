Россия сформирует тройственный «газовый союз»

Новый тройственный газовый союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развития инфраструктуры потребления и транспортировки топлива, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Впервые об инициативе создания «тройственного газового союза» между странами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 ноября. Он уточнил, что инициатива исходила от президента РФ Владимира Путина.

«То, что имеет в виду президент Путин, — это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть — это все еще предстоит обсуждать, — с неким юридическим лицом и для сотрудничества между этими тремя странами, и для развития инфраструктуры для внешних рынков», — уточнил Песков.

Через территорию Узбекистана и Казахстана в настоящее время проложена газопроводная система Центральная Азия — Центр. Мощность газопровода, который соединяет Туркменистан и Россию, составляет 50 миллиардов кубометров в год. Также из России в Узбекистан через территорию Казахстана проложен газопровод Бухара — Урал.