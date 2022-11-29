Федерация футбола Португалии направит в ФИФА доказательства того, что именно Криштиану Роналду забил первый гол в ворота Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

Португалия открыла счет на 54-й минуте. Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша и, возможно, коснулся мяча кончиками волос. Мяч все равно оказался в воротах Уругвая, а гол записали на Фернандеша. Федерация попытается опротестовать это решение, сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito.

Сам Роналду уверен, что гол стоило записать на его счет. «Он коснулся меня. Мяч коснулся меня», — сказал форвард, уходя с поля после матча.

Сборная Португалии обыграла команду Уругвая со счетом 2:0 (второй гол забил Фернандеш с пенальти) и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.