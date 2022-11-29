НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кудрин покинет пост председателя Счетной палаты

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Алексей Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счетной палаты. В своем телеграм-канале он написал, что уже подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.

Кудрин напомнил, что в общей сложности отдал госсектору около 25 лет. Он уточнил, что сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые будут связаны с развитием «в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

СМИ на прошлой неделе писали, что Алексей Кудрин перейдет в «Яндекс», акционеры которого проведут реорганизацию компании. Контроль над российской частью бизнеса отойдет топ-менеджерам, Кудрин получит в ней долю.

Алексей Кудрин в 2004 году занял должность министра финансов РФ и проработал на ней до 2011 года. С мая 2018 года Кудрин является председателем Счетной палаты.

Еще по теме
Депутат Госдумы обвинила «Тату» в появлении лесбиянок
Глава Бурятии отреагировал на слова Папы Римского о жестокости бурятов
Дочь Кадырова получила орден Кадырова
Песков рассказал о «феномене Путина»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские силы отбили наступление ВСУ на Сватово
Немецкий политик объяснил отказ Шольца передавать Киеву танки
Депутат Госдумы обвинила «Тату» в появлении лесбиянок
Иран привезет в Россию автомобилей на $300 млн
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Мощная система ПВО для Украины - это просто колоссальные деньги, сотни миллиардов долларов. Это высокие...

syris

Франциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...

korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)

Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))