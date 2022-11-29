Кудрин покинет пост председателя Счетной палаты

Алексей Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счетной палаты. В своем телеграм-канале он написал, что уже подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.

Кудрин напомнил, что в общей сложности отдал госсектору около 25 лет. Он уточнил, что сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые будут связаны с развитием «в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

СМИ на прошлой неделе писали, что Алексей Кудрин перейдет в «Яндекс», акционеры которого проведут реорганизацию компании. Контроль над российской частью бизнеса отойдет топ-менеджерам, Кудрин получит в ней долю.

Алексей Кудрин в 2004 году занял должность министра финансов РФ и проработал на ней до 2011 года. С мая 2018 года Кудрин является председателем Счетной палаты.