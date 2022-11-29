Эксперт подсказал, как избавиться от слежки через смартфон

Чтобы не стать жертвой слежки через приложения, нужно ограничить им доступ к «ненужным» данным, например, геолокации или адресной книге, сообщил агентству «Прайм» эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Почти все функции, такие как доступ в интернет, отслеживание местоположения, чтение SMS и адресной книги пользователя можно отключить в настройках приложения, если это недоступно, то лучше удалить подозрительный софт.

Необходимо быть осторожным при вводе конфиденциальной информации в браузере. Перед тем как заполнять формы, нужно убедиться в наличии «замочка» в адресной строке, это говорит о подключении сертификата безопасности. Эксперт порекомендовал всегда выходить из аккаунта после завершения работы с ресурсом.

Коростелев напомнил об опасности публичного Wi-Fi. Такие сети могут быть взломаны злоумышленниками и использоваться для хищения данных и распространения вирусов.

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Эксперт порекомендовал зашифровать информацию на смартфоне, чтобы уберечь их в случае утери или кражи устройства.

Для iOS нужно зайти в раздел «Touch ID и код-пароль», если шифрование активно, то в самом конце экрана будет написано «Защита данных включена», если нет, то нажать на соответствующую кнопку. Для Android — перейти в раздел «Безопасность» и нажать «Зашифровать устройство».