Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передавать Украине танки из-за страха перед Россией, заявил депутат бундестага, полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило российское представление о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — сказал Кизеветтер.

Германия отправляет на Украину различное вооружение: реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы. Но неоднократные призывы Киева передать современные танки не находят понимания у Берлина.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил у Берлина новейшие танки Leopard 2, однако Шольц не дал согласия на это.

Канцлер Германии, объясняя отказ поставлять на Украину танки, заявил, что Германия не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. «Это было бы катастрофой», — подчеркнул он.