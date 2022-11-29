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Пельмени и соя попали в снижающие интерес мужчин к сексу продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пельмени и соевый соус крадут у мужчин тестостерон, что негативно влияет на интерес мужчин к сексу, поэтому злоупотреблять ими не стоит, сообщил врач-уролог Станислав Сосновский.

Частое употребление сои и продуктов из нее (тофу, соусов) может привести к падению уровня тестостерона и снижению сексуального влечения. Это происходит потому, что в соевом белке содержится большое количество растительного фитоэстрогена — вещества, являющегося аналогом женского полового гормона эстрогена, объяснил Сосновский изданию «Доктор Питер».

В составе пельменей, колбас, магазинных котлет много трансжиров, негативно влияющих на репродуктивную функцию мужчин. Эякулят мужчин, имеющих пристрастие к полуфабрикатам, содержит на 30% меньше сперматозоидов.

К резкому падению либидо приводит употребление алкоголя чаще одного-двух раз в неделю. Также с осторожностью мужчинам стоит употреблять морепродукты, особенно креветки, и консервированные продукты из пластиковой тары, в которой может содержаться бисфенол А с эффектом женских гормонов.

Врач при этом отметил, что эпизодическое употребление даже «вредных» продуктов радикально не ухудшит интимное здоровье.

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mosquito__2010

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syris

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korvinsS

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Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))